رام الله 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد المسعف ساجد مزهر في مخيم الدهيشة وإصابة واعتقال العشرات من الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.وسلطت الصحف الضوء على تقرير للمؤسسة الدولية "هيومن رايتس" يؤكد أن عمليات القتل الروتينية وغير القانونية وإفلات القوات الإسرائيلية من العقاب يبرز الحاجة إلى فتح تحقيق رسمي في الجرائم الخطيرة المرتكبة في فلسطين.وتحدثت صحف فلسطين عن توجيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة إلى أمين عام منظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين، أكد فيها أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين المنظمتين بشكل وثيق فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الإعلانات الصادرة مؤخرا عن بعض رؤساء الدول والحكومات حول نيتهم نقل سفارات بلادهم إلى القدس والاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل، وهو ما يأتي بالدرجة الأولى كنتاج لسياسات الإدارة الأمريكية أحادية الجانب والمنحازة بالكامل لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.وأولت اهتمامًا بأقوال الممثلة الأعلى لسياسة الامن والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، أجمعت خلال اجتماع ممثليها بأن موقفها لم يتغير بالنسبة لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و497، وبالتالي فهي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للوقوف في وجه المخططات الخطيرة التي تنفذ ضد القضية الفلسطينية.ونشرت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن انعقاد القمة العربية نهاية الشهر الجاري يكتسب أهمية خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية.وتابعت صحف اليوم خبر إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معابر ومنافذ قطاع غزة التجارية والبحرية والخدماتية، أمام حركة تنقل البضائع والأفراد والصيادين، لليوم الثالث على التوالي، تحت ذرائع واهية.// انتهى //11:13ت م0028