الباحة 21 رجب 1440هـ الموافق 28 مارس 2019م واسأجرى 1216 طالباً وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, مسابقة " الكنجارو " في الرياضيات بمركز ثانوية الأمير فيصل بمحافظة العقيق .وتهدف المسابقة إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية, وتطوير قدرة الطلاب والطالبات على استخلاص المتعة من خلال التفكير, وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم.يذكر أن مسابقة " الكانجارو " في الرياضيات 2019 نُظمت في ثلاث مراكز بمنطقة الباحة وذلك في مدرسة السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق بالباحة, ومدرسة فاطمة بنت أسد ببلجرشي, ومدرسة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب في العقيق .// انتهى //11:14ت م0029