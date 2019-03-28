بغداد 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم مذكرة القبض والتحري التي أصدرتها إحدى المحاكم العراقية بحق محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب ,وأربعة مسؤولين آخرين في المحافظة ,على خلفية اتهامهم بالفساد واستغلال المنصب والأهمال, منوهة بتصويت مجلس النواب على إقالة العاكوب ونائبيه، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وتطرقت الصحف إلى المطالبات المتزايدة في الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية الداعية إلى تجميد مجالس المحافظات إلى حين إجراء انتخابات جديدة , مبرزة ماوصفتها بالتداعيات الكبيرة الناجمة عن إهمال هذه المجالس وفشلها في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع محافظات العراق وآخرها في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.وعرجت على الطلب الذي تقدم به 121 نائبا الى مجلس النواب لتشريع قانون باسم "قانون صندوق المواطن"، لمساعدة العاطلين والفقراء وذوي الدخل المحدود, من خلال توزيع 10% من إيرادات النفط والغاز والثروات الطبيعية الاخرى على المواطنين العراقيين نهاية كل عام.// انتهى //11:31ت م0031