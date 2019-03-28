الرياض 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واسأختتمت "صحة الرياض" مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل, حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها نحو 130 ألف مراجع .وأوضحت صحة الرياض أنه تم تهيئة عدد من المرافق الصحية خلال فترة المهرجان لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره ، وذلك من خلال عدة مواقع داخل المهرجان وخارجه التي شملت مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، حيث يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية، بعد افتتاح مبنى الطوارئ الجديد، تزامناً مع مشاركة الصحة بالمهرجان, حيث استقبل المستشفى خلال فترة المهرجان 102048 مراجعاً ومراجعة منهم 65546 حالة في الطوارئ، و 36.502 حالة في العيادات .كما بلغ إجمالي عدد المراجعين في المركز الطبي في أرض المهرجان 4870 مراجعاً ، وتم إجراء عمليات صغرى بعدد 201 عملية، وكذلك ضماد لعدد 659 حالة، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الطبية المتنقلة 2686 مراجعاً ، فيما بلغ عدد مراجعي المراكز الصحية 13117 مراجعاً .جدير بالذكر أن "صحة الرياض" وفرت خلال فترة المهرجان مجمع عيادات طبية داخل مقر المهرجان يعمل على مدار 24 ساعة، تشمل عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية، بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع. وكذلك تمت تهيئة عدد من المراكز الصحية، وتشمل مركزين صحيين بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، ومركز صحي الرمحية، وجميعها عملت على مدار 24 ساعة، و كذلك قد وُفِّرَتْ سبع فِرَق إسعافية.// انتهى //11:34ت م0032