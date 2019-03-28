وادي الدواسر 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واسرعى معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب محافظتي وادي الدواسر والسليل مساء أمس،وذلك بالمدينة الجامعية بمحافظة وادي الدواسر بحضور محافظ وادي الدواسر و محافظ السليل .وبدأ الحفل بمسيرة الخريجين من مختلف التخصصات في درجة البكالوريوس, ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور فيلماً تمثيلياً يروي قصة كفاح أحد طلاب الجامعة خلال مسيرته الجامعية وما تعرض له من مواقف وصعوبات حتى تغلب عليها بكل جد واجتهاد ليأتي اليوم المنتظر في حفل تخرجه مع زملائه الطلاب.ثم ألقى الطالب عبدالله بن راشد الشرافي كلمة الخريجين، رحب فيها بمعالي مدير الجامعة وجميع الحضور، منوهًا بما وجده الطلاب في كليات وادي الدواسر والسليل من فرصة لطلبِ العلمِ ، والمشاركة في الأنشطة الطلابية، والمسابقاتِ والخدمة المجتمعية التي مكنت الطلاب من تحقيق ذواتهم وصقل مهاراتهم .بعدها ألقى وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالله بن محمد الصقر كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة التي تولي جل اهتمامها للعلم والمعرفة وتمكين الشباب وتطوير قدراتهم, مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة على سعيه الدؤوب لخدمة الطلاب ومشاركتهم فرحتَهم في يوم تخرجهم, مهنئاً أبناءه الخريجين وأولياء أمورهم, داعياً لهم بالتوفيق والسداد .بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد كلمة رحب فيها بالحضور وأولياء أمور الطلاب، ونقل فيها تحيات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وتهنئته القلبية للخريجين وآبائهم وقال: "الإنجاز مشعل فرح وسرور، والمنجزون يستحقون الاحتفاء، ومن أسهم وشارك في تحقيقه يستحقون الشكر والثناء، ونحن في الجامعة نسعد بكل إنجاز يتحقق ونبارك للمنجزين ونشكر المساهمين في تحقيقه وبهذه المناسبة أبارك لأبنائي الخريجين هذا الإنجاز كما أقدم شكري الجزيل لزملائي في كليات الجامعة في السليل ووادي الدواسر على ما بذلوه من جهود مميزة في صنع جيل المستقبل.وأضاف معاليه " الجامعة كيان مؤثر ومحفز للتغيير وجامعة الأمير سطام وخلال عشر سنوات من مسيرتها تركت أثرا في المكان، حيث نجتمع اليوم ولأول مرة في المدينة الجامعية التي تعد معلما في هذه المنطقة ونفخر باكتمالها ونشكر قيادتنا الرشيدة على رعايتها ودعمها للعلم والتعليم,كما تركت أثرا في الإنسان، حيث ضخت لسوق العمل أكثر من 27 ألف خريج وخريجة منهم أكثر من 6 آلاف من كليات الوادي والسليل، أسهموا وسيساهمون في تنمية وتطوير هذه المحافظات بهمة وإخلاص، حيث عملت الجامعة على إعدادهم بشكل جيد، وزودتهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من النجاح، وتحقيق رؤية الوطن ببناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.وفي ختام كلمته قدّم معاليه التهاني لآباء الخريجين وأسرهم على هذا الإنجاز، سائلاً الله أن يحفظ قائد المسيرة وسمو ولي عهده الأمين، والوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان.بعدها أعلن الدكتور سلطان بن مسفر آل ربيع نتائج خريجي الدفعة التاسعة من كليات وادي الدواسر والسليل للفصل الأول والمتوقع تخرجهم في الفصل الثاني للعام الدراسي 1439هـ / 1440هـ، وعددهم 329 طالباً , ثم اختتم الحفل بصورة تذكارية لمعالي مدير الجامعة مع الخريجين .// انتهى //11:39ت م0034