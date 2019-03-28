أبها 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أمس , تدريبا عمليا لمديري المراكز الإسعافية بمنطقه عسير تحت عنوان"ميثاق الأداء الوظيفي".وبدأ التدريب بكلمة لمدير عام الفرع العام محمد بن عبدالله الشهري استعرض خلالها ما قد أنْجِز عام ٢٠١٨ م , كما قدم مدير الموارد البشرية بالفرع محمد الأسمري شرحا موجزا عن إدارة الأداء الوظيفي و ميثاق الأداء الوظيفي والتقييم والأهداف والجدارات وطرق تطبيقها.وناقشت محاور التدريب العملي بعض المعوقات والحلول للعمل الإسعافي وآليات تعزيز العمل الميداني , كما تطرقت إلى عرض لمؤشرات الأداء والتدريب والتطوع والعمل الإسعافي .واختتم التدريب بتكريم الإدارات والمراكز المتميزة وتكريم المسعفين والإداريين المتميزين خلال العام ٢٠١٨.// انتهى //11:42ت م0035