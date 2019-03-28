جدة 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جدة اليوم, معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي، ومعالي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة خالد بن هلال المعولي ،ومعالي رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبد الله زينل، ورئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق بن علي الغانم.وجرى خلال الاستقبال استعراض مجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في جدة.//إنتهى//11:42ت م0036