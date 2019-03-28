الرباط 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بزيارة الصداقة والعمل التي بدأها أمس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمملكة المغربية بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.وتحدثت عن الاستعدادات الجارية في المغرب لاستقبال بابا الفاتيكان بعد غد، مشيرة إلى دلالات هذه الزيارة واسهامها في تعزيز حوار الديانات والحضارات.وتطرقت المغرب تطورات الأوضاع في الجزائر خاصة على مستوى تصاعد الدعوات لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتفعيل المادة 102 من الدستور .واستعرضت مجمل ردود الفعل الدولية حول اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ، مؤكدة أن أي دولة لم تساير هذا القرار.ولفتت إلى القصف الذي قامت به إسرائيل لمواقع قرب مطار مدينة حلب السورية ، وتصدي المقاتلات السورية لهذه الغارات.في الشأن الأوروبي تطرقت الصحف المغربية لتصويت البرلمان البريطاني ضد كل الخيارات البديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تلميح رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالاستقالة.// انتهى //11:43ت م0037