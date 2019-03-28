الرياض 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واساستعرض النائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عمر مليباري أمس، برامج الصندوق الموجهة لدعم تمكين واستقرار المرأة العاملة في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، خلال حفل افتتاح الملتقى الأول لمراكز ضيافة الأطفال بالرياض.وأكد النائب التنفيذي لمدير عام هدف خلال كلمته في الملتقى الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن أكثر من 24 ألف سيدة تعمل في القطاع الخاص، أستفدن من برنامجي دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، ودعم ضيافة الأطفال (قرة)، مشيراً إلى أن الصندوق يتطلع إلى مضاعفة أعداد المستفيدات من البرنامجين واستيعاب أعداد أكبر.وأفاد مليباري أن الصندوق يقدم برامج متعددة لتمكين ودعم المرأة العاملة في القطاع الخاص واستقرارها الوظيفي ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، مضيفاً أن لدى الصندوق برامج أخرى لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المرأة، كبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج تسعة أعشار المخصص لرواد ورائدات الأعمال، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، ومنصة التدريب الإلكترونية "دروب".وأشار النائب التنفيذي مليباري إلى أن الصندوق يشارك في فعاليات الملتقى والجلسات الحوارية، إيماناً منه بأهمية الملتقى في تعزيز الجوانب الداعمة لاستقرار المرأة العاملة، وفي دعم فرص العمل والاستثمار في مراكز ضيافة الأطفال.ويهدف الملتقى الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز المفاهيم القيمية لرعاية الطفولة، والتعريف بالإجراءات التنظيمية لإنشاء وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال، وبناء شراكات تكاملية بين الجهات ذات العلاقة والداعمة لأدوار مراكز ضيافة الأطفال، وتطوير وتنمية مستوى الأداء والجودة في إجراءاتها وخدماتها، وتمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع من خلال إتاحة فرص عمل في مجال رعاية الطفولة.// انتهى //11:50ت م0038