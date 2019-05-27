حائل 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واساختتمت إدارة الدفاع المدني بمنطقة حائل أمس الأنشطة الرياضية التنشيطية لشهر رمضان المبارك بالتعاون مع نادي الجبلين الرياضي وشملت بطولة التحدي لرجال الدفاع المدني والسباحة وكرة الطائرة بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالعزيز العضاض .وفي الختام كرّم اللواء العضاض الفائزين بالبطولة كما قدم الدروع التذكارية للمشاركين والمتعاونين .// انتهى//14:10ت م0061