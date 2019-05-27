القاهرة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسينظم المجلس العربي للطفولة والتنمية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، احتفالية تسليم جوائز الفائزين بالدورة الأولى لـ "جائزة الملك عبد العزيز البحثية في مجال الطفولة والتنمية في الوطن العربي"، التي خصص موضوعها حول "التنشئة على المواطنة"، وذلك يوم 20 يونيو المقبل بالقاهرة.وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في بيان له اليوم أن الجائزة التي أعلن عنها المجلس في سبتمبر 2017، جاءت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز مؤسس المجلس "رحمه الله"، من أجل إثراء البحث الاجتماعي والتربوي من خلال تقديم دراسات وبحوث علمية حول قضايا الطفولة والتنمية ودعم حق الطفل في المشاركة والحماية.وأشار إلى أن الجائزة خصصت موضوع الدورة الأولى حول "التنشئة على المواطنة" لتفعيل المواطنة النشطة التي تقوم على أسس توفير فرص متكافئة وبناء قدرات الأطفال واليافعين لتمكينهم من استغلال هذه الفرص، مبينًا أنه تنافس خلال هذه الدورة من الجائزة 87 بحثًا تقدم بها 108 باحثين من 11 دولة عربية، وفاز بجوائزها التي تبلغ عشرين ألف دولار أمريكي 18 باحثا من 7 دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والجزائر وسوريا وفلسطين ومصر والمغرب واليمن.ونوه الببلاوي أن الجائزة تهدف إلى تعميق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة بما يخدم قضايا تنمية المجتمعات العربية ومواجهة التحديات، ودعم وتحفيز الباحثين المنشغلين بقضايا الطفولة في البلدان العربية، وتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا ذات الأهمية بالطفل وتنشئته من خلال البحوث المقدمة.وسيتم خلال الاحتفالية الإعلان عن موضوع الدورة الثانية من الجائزة، الذي يمثل أحد الموضوعات المهمة المتعلقة بقضايا الطفولة في الوطن العربي، وذلك من أجل التفعيل الفكري والبحثي حولها.// انتهى //14:17ت م0062