مسقط 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 65 ر3864 نقطة منخفضا بـ 3ر6 نقطة وبنسبة 162ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 93ر3870 نقطة.وبلغت قيمة التداول 885 ألفًا و898 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 9ر6 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (828) ألفًا و(636) ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 051ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 37ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //14:24ت م0065