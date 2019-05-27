طرابلس 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسأعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية أحمد العليقي أن اشتباكات العاصمة طرابلس أدت إلى نزوح نحو 82.000 شخص.وقال العليقي في تصريح صحفى اليوم ، إن عدد القتلى جراء الاشتباكات بلغ حتى أمس الأحد 562 قتيلاً و 3417 جريحًا منهم 146 مدني.وأوضح أن منظمة الصحة العالمية نشرت ثلاث فرق طبية طارئة تقدم الخدمات الطبية ، حيث وصل عدد العمليات الجراحية الكبرى التي اجريت إلى أكثر من 246 عملية هذا فضلاً عن تزويدهم بمجموعات دوائية للولادات الطبيعية والقيصرية ووصل عدد المستفيدين من خلال الفرق الطبية التابعة للمنظمة والمنتشرة في مختلف المناطق إلى 5,362 مريض.// انتهى //14:39ت م0067