المنامة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,413.12 بارتفاع وقدره 2.80 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات.وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.51 محافظاً على إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين و277 ألفا و588 سهما بقيمة إجمالية قدرها 963 ألفا و981 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 38 صفقة.// انتهى //14:49ت م0069