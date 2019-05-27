الدمام 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له.ونوه سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه أعرب السفير جون أبي زيد عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.//انتهى//14:50ت م0070