الدمام 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسكشفت امانة الشرقية اليوم عن حصولها على شهادة الآيزو العالمية في أمن المعلومات (ISO27001) وذلك بعد نجاحها في تطبيق المعيار الدولي لنظام أمن المعلومات ISMS.وأوضح المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تنفيذ الأمانة استراتيجية تطبيق معايير الأمن السيبراني التي تشمل إنشاء مركز أمن المعلومات SOC ومركز إدارة الشبكات NOC.وأضاف الى أن استراتيجية الأمن السيبراني في أمانة الشرقية تهدف إلى تطبيق المعايير الأمنية والتقنية اللازمة لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية في البنية التحتية للأمانة بما يتكامل في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية.//انتهى//14:51ت م0072