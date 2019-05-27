بغداد 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية " البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 0.25% متوقفا عند 492.34 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 6 شركات, وانخفاص أسهم 10 أخرى,فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,112,971,074 سهما,بقيمة 763,851,031 ديناراً عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 393 صفقات , شملت 31 شركة مساهمة ,من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة رسميا .// انتهى //14:55ت م0075