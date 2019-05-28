الرياض 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسوجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الرابعة عصراً من يوم السبت القادم، والتي سبق وأعلنت عنها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كوظائف متاحة للمواطنين والمواطنات للعام الدراسي المقبل 1440هـ - 1441هـ .وأبان آل الشيخ أن تمديد فترة التقديم يأتي استجابة لرغبة المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف، ومنحهم مزيدا من الوقت، وبالتالي يعتمد الموعد الجديد بديلا لما تم الإعلان عنه سابقا في 23 رمضان، والتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني متمنياً التوفيق للجميع.وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من الأربعاء الماضي 17 رمضان، وكانت وزارة التعليم قد أصدرت مؤخرا تنويهًا للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، نص على أهمية أن يراعي المتقدم والمتقدمة عند اختيار رغباتهم المكانية، اختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة المؤهل، ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية .علمًا بأن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.// انتهى //00:14ت م0207