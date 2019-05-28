الرياض 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسيواجه المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عام غدًا، نظيره المالي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، ساعيًا لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فرنسا، والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.وستقام المباراة عند السابعة والنصف مساءً بتوقيت بولندا (التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب غدينيا.وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وتركّزت على مران البناء من الخلف مع التنظيم الدفاعي أثناء الحالة الهجومية والإنهاء.من ناحية أخرى، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ممثلًا بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال مساء اليوم، اجتماعًا بممثلي المنتخبين السعودي والمالي، بحضور مدير المنتخب عمر الغامدي وأخصائي العلاج أحمد محروس، لمناقشة المواضيع اللوجستية والطبية، إضافةً إلى اعتماد الطقم الأبيض للمنتخب السعودي لمواجهة الغد.// انتهى //00:15ت م0208