القاهرة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص بلاده خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تعزيز العمل الأفريقي المشترك والارتقاء بآلياته لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده شكري اليوم مع سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له بأن وزير الخارجية المصري استعرض خلال الاجتماع أبرز القضايا التي تمثل أولوية للاتحاد الأفريقي، ومنها تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف حافظ أن شكري نوّه إلى أن المسؤولية الجماعية للدول الأفريقية تقتضي صياغة مستقبل أفضل لشعوب القارة، وتعزيز الفرص المتاحة أمام المرأة والشباب، مشددًا على قدرة الدول الأفريقية على العمل سويًا لتجاوز تلك التحديات وبما يحقق السلام والرفاهية لشعوب القارة جميعًا.// انتهى //00:50ت م0210