باريس 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسعينت وزارة الجيوش الفرنسية الأميرال إيرفيه بليجان مديرًا عامًا لرئاسة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي.وقالت الوزارة في بيان، ترحب فلورانس بارلي بخيار رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد الثقة التي يمنحها شركاؤنا الأوروبيون وعلى الاعتراف بالخبرة العسكرية الفرنسية.وسيخلف بليجان نهاية شهر مايو 2020 الجنرال الفنلندي إيسا بولكينن.// انتهى //00:52ت م0211