حائل 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم والطلاب الحاصلين على المركز الأول في "مسابقة غرس" لمبادرات الريادة الاجتماعية بمبادرة "عطاء Pay”، عبدالله بن عويد الشمري، وأبو بكر بن هاشم يوسف، ومحمود بن أحمد الأسود، في قصر أجا مساء اليوم .وفي مستهل الاستقبال أثنى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على تميز طلاب الجامعة في الأعمال التطوعية وبما حققوه في مشاركتهم بمسابقة غرس وحصولهم على المركز الأول من بين 900 مبادرة مشاركة من 30 جامعة على مستوى المملكة.من جهته ثمن معالي مدير الجامعة, اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وسمو نائبه بالجامعة ومنسوبيها وبالبرامج والمبادرات التي تنفذها، مشيرًا إلى أن المبادرة الفائزة ستحتضن كمبادرة ريادة اجتماعية وتنفيذها.وقدم معاليه شرحًا عن التقرير السنوي لإدارة العمل التطوعي (برامج الأندية، الفرق التطوعية، المبادرات) وعن ما حققته الإدارة 120 فرصة تطوعية استهدفت تحقيق 18 ألف ساعة تطوعية أنجز زيادة في عدد الساعات إلى 21 ألف ساعة تطوعية نفذها 3 آلاف متطوع من طلبة الجامعة بمختلف الكليات.حضر الاستقبال، وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، وعميد شؤون الطلاب الدكتور خالد المطيري، ومدير إدارة العمل التطوعي محمد اللويش.// انتهى //01:27ت م0212