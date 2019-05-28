اجتماعي / 27 قطاعًا يشارك في الفعاليات التوعوية بمهرجان "ليالي رمضان" بعنيزة
الثلاثاء 1440/9/23 هـ الموافق 2019/05/28 م واس
عنيزة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس
يشارك 27 قطاعًا خدميًا واجتماعيًا وإنسانيًا في الفعاليات التوعوية في مهرجان "ليالي رمضان"، المقام وسط السوق المركزي بمحافظة عنيزة.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان خالد بن علي العبيد, أن مشاركة هذه القطاعات منحت المهرجان إضافة مهمة خاصة وأنه يقام خلال الشهر الكريم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المهرجان درج في نسخه السابقة على إتاحة الفرصة لمثل هذه القطاعات لما تقدمه من خدمات كبيرة للزوار.
مما يذكر أن المهرجان خصص الجزء الشرقي قرب المدخل الرئيسي ليكون مقرًا لأجنحة القطاعات الحكومية والأهلية لتكون هي أول من يستقبل الزوار.
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