الرياض 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية تنزانيا الشيخ بدر بن محمد العنزي، محاضرة بعنوان "اغتنام العشر الأواخر" في مسجد النخلتين بمدينة أروشا, كما ألقى في نفس المسجد درساً علمياً بعنوان "أحكام الاعتكاف".وفي تايلند، واصل موفد الوزارة الشيخ حاسن بن عبدالله الغامدي، إمامة المصلين في صلاة العشاء والتراويح، في مسجد إقامة المؤمنين بمدينة نون تابوري، كما واصل إلقاء درسه في شرح تفسير سورة الفاتحة.في حين ألقى موفد الوزارة في البرازيل الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، درساً بعنوان "من هدي القرآن الكريم" ضمن سلسلة الدروس العلمية "دروس من قصة خروج آدم من الجنة" أثناء صلاة التراويح في مسجد المركز الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مدينة برازيليا.وتأتي هذه الدروس والمناشط الدعوية في إطار البرامج العلمية المصاحبة لبرنامج الإمامة في رمضان الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذه في 35 دولة حول العالم، بمشاركة 70 إماماً، بإشراف ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لخدمة الجاليات المسلمة، وتوفير كل ما من شأنه خدمتهم، وذلك تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين كافة.// انتهى //01:34ت م0214