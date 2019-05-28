تبوك 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسنفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك اليوم, حملة تفتيشية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، للتحقق من صحة العروض الترويجية والتخفيضات والمسابقات الرمضانية التي تقيمها المحال التجارية استعداداً لعيد الفطر المبارك حمايةً وحفظاً لحقوق المستهلكين من الأهالي والمقيمين.وأوضح مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس سالم الوباري, أن هذه الجولة تأتي للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مدن ومحافظات وقرى المنطقة والتأكد من توافر السلع الرمضانية وبدائلها والتحقق من صلاحيتها ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار ، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مؤثرات على حركة العرض والطلب والتحقق من صحة العروض الترويجية والمسابقات والتخفيضات.ودعا المهندس الوباري عموم المستهلكين من الأهالي والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق "بلاغ تجاري" على مدار الساعة.// انتهى //02:25ت م0218