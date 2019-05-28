إسلام آباد 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال ثلاثة إرهابيين خلال عمليات نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.وأوضح بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة اليوم أن الإرهابيين الثلاثة ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على أهداف حيوية.وبيّن أنه تم اعقال الإرهابيين الثلاثة خلال عمليات دقيقة تم تنفيذها في مدينتي ديرة غازي خان وسيالكوت، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات ووثائق حساسة، وتم نقلهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم.// انتهى //11:56ت م0030