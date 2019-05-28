تونس 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم عن إحالة النائب العام في الجزائر ملفات 12 شخصية سياسية بارزة للمحكمة العليا، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي الجذري وتأجيل موعد الانتخابات.ونقلت الصحف في متابعتها لمستجدات الملف السوداني، تلويح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركون شمس الدين كباشي، باتخاذ الكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان.وتطرقت الى الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت مؤخرا في 28 بلدا أوروبيا وافضت عن تقدم نسبي للأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة، في مقابل خسارة الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية الأغلبية التي كانت تتمتع بها.ولفتت في سياق تقراير متفرقة، الى إصدار محكمة عراقية حكمًا بالإعدام في حق أربعة فرنسيين أدينوا بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، واغتيال مستشار رئيس الوزراء الأفغاني نور محمد عرب على أيدي مسلحين مجهولين.// انتهى //12:16ت م0032