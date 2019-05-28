الرياض 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسرفع معالـي رئيس ديوان الـمراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالـمحسن العنقري، الشكر والتقدير لـخادم الـحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان علـى تفضله - حفظه الله - بالـموافقة على صرف مكـافأة تشـجيعيــة سـخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الـجهاز الرقابي، وحرصه الدائم - أيّده الله - علـى تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بأعلى مستويات الـجودة المهنية، تنفيذاً لتوجيـهات خادم الـحرمين الشريفين وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //12:18ت م0033