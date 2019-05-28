جيزان 23 رمضان1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واساُختتمت مساء أمس بطولة غرفة جازان الرمضانية الثانية لكرة القدم للعام الحالي بحضور وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى الرياني ورئيس غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ، وذلك بملعب مدينة الملك فيصل الرياضية .وعقب المباراة الختامية كرّم القصيبي الفرق الفائزة بالمراكز الأولى واللاعبين المتميزين حيث فاز فريق الشروق حديث المدن بالبطولة بعد فوزه على فريق الراقي ضمد.// انتهى //12:36ت م0039