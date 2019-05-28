عمّان 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واستستضيف العاصمة الأردنية عمّان الشهر المقبل ، المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة المدن العربية تحت عنوان " تنمية مستدامة.. وشراكة أقوى" ، بمشاركة أمناء العواصم ورؤساء مجالس الحكم المحلي ورؤساء البلديات العربية.وستعقد على هامش أعمال المؤتمر ، ورشتا عمل من تنظيم مؤسسات منظمة المدن العربية الأولى تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء لدعم استدامة المدن" بتنظيم مشترك بين المعهد العربي لإنماء المدن ومركز البيئة للمدن العربية ، والثانية " إدارة المعرفة والمعلوماتية في المدينة العربية" بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية والمنتدى العربي للمدن الذكية.يذكر أن منظمة المدن العربية تتخذ من الكويت مقراً لها، وهي منظمة إقليمية غير حكومية تأسست العام 1967، وتعني بشؤون المدن والبلديات وتضم أكثر من 600 مدينة وبلدية عربية.// انتهى //12:43ت م0040