ينبع 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، المساجد والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد لهذا العام في ينبع البحر، وينبع النخل، وينبع الصناعية.وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن زيدان العلوني أنه في ينبع البحر ستقام الصلاة في مصلى العيد, وجامع أبو بكر الصديق, والجامع الكبير, وجامع صلاح الدين الأيوبي, وجامع القاد, وجامع أحمد بن حنبل, وجامع عبد العزيز بن باز, وجامع أبو عبيدة عامر بن الجراح, وجامع الإمام الشافعي .كما ستقام في جامع عمر بن عبدالعزيز, وجامع موسى بن نصير, وجامع إبراهيم الخليل, وجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية, وجامع عثمان بن العاص, وجامع أبي أيوب الأنصاري, وجامع المبارك, وجامع أبي بن ثابت الأنصاري, وجامع المرشد, وجامع الإحسان, وجامع الشميسي, وجامع الروضة, وجامع عمير بن سعد, وجامع البيان, وجامع صويدر مساعد الرفاعي, وجامع جعفر بن أبي طالب.وبين أنه جرى تجهيز مصليات العيد في ينبع النخل " الفرعة, والسويق, وبطريق البقاع, وجامع خيف حسين, وجامع سويقة, وجامع عين النوى, وجامع القرية, ومسجد أبي بن كعب " ,أما في ينبع الصناعية فستقام الصلاة بجامع عمر بن عبدالعزيز, وجامع ابو بكر الصديق, وجامع الشيخ محمد بن إبراهيم, وجامع عبدالله بن الأرقم, وجامع عبدالعزيز بن باز, إضافة إلى جامع محمد بن عبدالوهاب ومسجد الأمام البخاري.// انتهى //12:44ت م0041