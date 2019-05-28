نيويورك 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع طفيف اليوم، بقيادة قطاع التكنولوجيا، لكن المكاسب كانت محدودة في ظل مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق تجاري.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 30.86 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 25616.55 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 3.97 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 2830.03 نقطة ، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 18.65 نقطة أو 0.24 بالمئة ليصل إلى‭7655.66 ‬ ‬نقطة.// انتهى //19:25ت م0171