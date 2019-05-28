اقتصادي / الاسهم الامريكية تفتح على ارتفاع طفيف مع استمرار مخاوف التجارة بين الصين والولايات المتحدة
الثلاثاء 1440/9/23 هـ الموافق 2019/05/28 م واس
نيويورك 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس
استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع طفيف اليوم، بقيادة قطاع التكنولوجيا، لكن المكاسب كانت محدودة في ظل مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق تجاري.
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 30.86 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 25616.55 نقطة، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 3.97 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 2830.03 نقطة ، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 18.65 نقطة أو 0.24 بالمئة ليصل إلى7655.66 نقطة.
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19:25ت م
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