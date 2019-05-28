بروكسل 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسجرت في بروكسل اليوم أعمال الحوار السياسي والأمني السادس الرفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وبلدان آسيا الوسطى (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) .وشاركت أفغانستان في الحوار في الحوار كضيف خاص.وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ان الاجتماع عُقد في لحظة مهمة بشكل خاص في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى بعد تبنى يوم 15 مايو خطة مشتركة حول "الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى: فرص جديدة لشراكة أقوى".وأوضح البيان ان إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة تهدف إلى نقل رسالة التزام قوية للمنطقة والتأكيد على الفرص الجديدة، التي فتحتها الديناميات الإيجابية في آسيا الوسطى، لدفع شراكة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى إلى الأمام.ورحب ممثلو آسيا الوسطى وأفغانستان باستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة كأساس متين لدفع العلاقات إلى الأمام، كما أتاح الحوار فرصة لمناقشة تنفيذ الإستراتيجية الجديدة على وجه الخصوص في مجالات مثل التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى والأمن وتعزيز الاتصال الأوروبي - الآسيوي.ورحب المشاركون بإطلاق مرحلة جديدة من مشروع الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في آسيا الوسطى، والذي سيشمل أفغانستان.وناقشوا تعزيز التعاون في مجال منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، وكذلك مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ومتابعة بشكل خاص في مؤتمر مكافحة الإرهاب وتمويله من خلال المخدرات غير المشروعة والاتجار والجريمة المنظمة، التي عقدت في 3 - 4 أبريل 2019 في دوشانبي (طاجيكستان)، كما أتاح الاجتماع فرصة للنظر في سبل تعزيز التعاون بشأن التحديات الأمنية الجديدة مثل التهديدات الهجينة.وتبادل ممثلو الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى وأفغانستان وجهات النظر حول التعاون المستقبلي الهادف إلى ضمان تطور الاتصال الأوروبي الآسيوي بطريقة مستدامة ومنفتحة وقائمة على القواعد.كما أتاح الحوار فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل متعمق حول التطورات الإقليمية، ومتابعة لاستنتاجات المجلس بشأن أفغانستان المعتمدة في 8 أبريل 2019 ، حيث أكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه القوي بالإسهام في السلام في البلاد.// انتهى //19:30ت م0173