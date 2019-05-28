المدينة المنورة المدينة المنورة 23 رمضان 1440هـ الموافق 28 مايو 2019م واسنفذت إدارة مشروع قطار الحرمين اليوم فرضية إخلاء لـقطار الحرمين السريع بمحطة المدينة المنورة وذلك ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية .وشارك جموع من الموطنين بالتجربة الفرضية ولذلك لرفع الوعي والمساهمة بتعريف المشاركين في حالة حدوث أي حالة طارئة لاسمح الله للقاطرات أو توقفها ولسرعة الاستجابة لتنفيذ خطة الإخلاء بالطرق الصحيحة والسليمة واتخاذ أدوات السلامة الانسيابية من انتقال الركاب بين القاطرات الناقلة وليتم ذلك في زمن قياسي مع تجنب حدوث إصابات لاسمح الله .// انتهى //19:41ت م0174