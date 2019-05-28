جدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسوصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون فخامة الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.// انتهى //19:44ت م0176