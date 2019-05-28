لندن 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسبدأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اندرو موريسون اليوم زيارة رسمية الي قطاع غزة في رحلة هي الأولى منذ توليه المنصب.وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي عقب وصوله ضرورة التوصل الى حل سياسي طويل الأمد في فلسطين من أجل وضع حد لمعاناة المواطنين، خصوصاً في قطاع غزة.وقام موريسون بجولة في القطاع شملت مدرسة تتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، كما التقى عدد من العاملين في القطاع الصحي، مشيداً بالجهود المبذوله من أجل خدمة السكان.// انتهى //19:45ت م0177