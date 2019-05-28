الرياض 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسأكد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان أن انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية تؤكد الدور القيادي للمملكة العربية السعودية ‏بما تمثله من عمق استراتيجي ‏وديني لدول المنطقة والعالم الإسلامي، وفي تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها، وخدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم.وقال معاليه في تصريح له : إن المملكة العربية السعودية انطلاقاً من دورها الرائد في تحقيق الأمن والسلم الدوليين تبادر دائمًا إلى تبني كل جهد وعمل عربي ودولي مشترك من شأنه إرساء دعائم الاستقرار، ولقد جسدت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ــ لانعقاد القمتين الخليجية والعربية الطارئتين في مكة المكرمة ، وكذلك انعقاد القمة الإسلامية الدور النابع من قيم الدين الإسلامي ورسالته في التسامح والتعاون ومد يد العون والمساعدة لكل ما من شأنه تحقيق أمن الإنسان وسلامة المجتمعات، راسمة بذلك الصورة الحقيقية للدولة الوسطية التي تسعى لجعل التعايش السلمي مع الآخرين ونبذ العنف والتخريب واقعًا معاشًا .وأوضح الدكتور البنيان أن القمم الثلاث تمثل أحد الجوانب المشرقة لسياسة المملكة العربية السعودية الخارجية التي بوأتها مكاناً متميزاً داخل الأسرة الدولية من خلال علاقتها المتوازنة مع مختلف دول العالم و دعمها للعمل الدولي المشترك الذي يحظى بتقدير الجميع ويسجل لهذه البلاد سجلاً ناصعاً من العطاء والإنجاز.وأعرب معاليه عن ثقته في أن تخرج القمم الثلاث بما يحقق طموح الأمتين العربية والإسلامية في مواجهة التحديات والأخطار التي تحدق بالمنطقة، داعيًا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير واستقرار الدول العربية والمحيط الإقليمي والدولي.// انتهى //20:01ت م0179