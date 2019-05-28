واشنطن 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسأعلنت هيئة الأرصاد الوطنية الامريكية اليوم ان عدة مناطق أمريكية معرضة لخطر حدوث فيضانات جديدة هذا الأسبوع، خاصة في ولايتي أركسنو وأوكلاهوما، مع هطول أمطار غزيرة متوقعة، فيما تبذل السلطات المحلية جهودًا للتعافي من آثار الفيضانات القياسية التي وقعت الأسبوع الماضي.وأوضحت السلطات في ولاية ميزوري الامريكية ان حاكم الولاية مايك بارسون وجه بنشر الحرس الوطني للتعامل مع فيضانات متوقعة وعواصف مدمرة هذا الأسبوع.وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية الامريكية سقوط أمطار غزيرة على مناطق في السهول الوسطى باتجاه الغرب الأوسط ما يزيد من خطر الفيضانات، خاصة في المدن التي تطل على أنهار وبخاصة احتمال حدوث فيضان "تاريخي" على طول نهر أركنسو تمتد آثاره طوال موسم الصيف وإن مياه الفيضانات ستحتاج إلى أسابيع حتى تنحسر.وقالت متحدثة باسم إدارة الطوارئ في ولاية أوكلاهوما إن جميع مقاطعات أوكلاهوما الـ77 في حالة طوارئ، بعد مقتل ستة أشخاص وإصابة 107 بجروح بسبب الفيضانات وسوء الأحوال الجوية.// انتهى //20:01ت م0180