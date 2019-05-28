المدينة المنورة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسزار معالي رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج امادو غون كوليبالي اليوم, المسجد النبوي للصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليهما.وكان في استقباله عند المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, ومندوب من مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة, وعدد من المسؤولين.// انتهى //20:29ت م0181