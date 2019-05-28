سكاكا 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم بمقر إقامة سموه بمدينة سكاكا مأدبة إفطار لأعضاء الفرق التطوعية بمدينة سكاكا.ونوه سموه خلال لقائه بهم بالدور الإنساني والاجتماعي الذي يقومون به، وإسهامهم في نشر ثقافة العمل التطوعي ، داعياً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال .وتناول الجميع وجبة الإفطار مع سموه .وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه وتشجيعه للفرق التطوعية وما يقومون به من دور فاعل في المجتمع .// انتهى //20:47ت م0183