السيح 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسكثفت القطاعات الحكومية الخدمية في مدينة السيح استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، لإظهار المدينة بأجمل حلة، بما يمكّن من استقبال أهالي وسكان وزوار خلال أيام العيد. وأنهت بلدية الخرج تجهيز جميع مصليات العيد والمنتزهات والحدائق العامة ، وتزيين مداخل المدينة و الميادين العامة والطرق الرئيسة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة المضيئة.‏وحرصت الإدارات المختصة على إيجاد خيارات متعددة أمام أهالي مدينة السيح وزوارها لارتياد الحدائق العامة والمتنزهات والمرافق الترفيهية ، وفقاً لأعلى المعايير من حيث البيئة الصحية وتكامل الخدمات.// انتهى //02:01ت م0240