نيويورك 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم مبددة مكاسبها المبكرة، في ظل احتمال استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لفترة طويلة، وهو ما حد مجددًا من الإقبال على المخاطرة.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 237.18 نقطة أو 0.93 في المئة إلى 25348.51 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.8 نقطة أو 0.84 في المئة إلى 2802.26 نقطة،وهبط المؤشر ناسداك المجمع 29.66 نقطة أو 0.39 في المئة إلى 7607.35 نقطة.// انتهى //03:13ت م0244