جدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسرفع معالي وزير الحج والعمرة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية المملكة 2030 ".وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "لقد شرف الله عز وجل هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين، بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وامتدادًا لهذه الجهود دشن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – برنامج خدمة ضيوف الرحمن ليتواصل العطاء في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم المناسك في راحة واطمئنان".وأضاف معالي الدكتور بنتن أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن هو امتداد لإنجازات هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ، مبيّنًا أن البرنامج يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 ، و يحمل 130 مبادرة شارك في إعدادها و تنفيذها ما يزيد عن 32 جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص، يعملون جميعًا يدًا واحدة ولهدف واحد هو خدمة ضيوف الرحمن من خلال تهيئة البنية التحتية والمرافق والخدمات بكافة أشكالها وتوظيف التقنية في هذه المجالات.وأفاد أن البرنامج عمل في مرحلة الإعداد والتخطيط على أكثر من 192 نقطة اتصال مع ضيوف الرحمن تمثل رحلة الحاج والمعتمر "من الفكرة إلى الذكرى" ويهدف إلى تقديم كافة الخدمات بشتى مجالاتها لضيوف الرحمن بجودة عالية، وإثراء تجربتهم من خلال تهيئة المواقع التاريخية والثقافية التي تزخر بها بلادنا ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان مستمدة من أصالة هذه البلاد وتاريخها العريق، وليعود لبلاده بعد أن منّ الله عليه بأداء المناسك بتجربة فريدة خالدة في ذاكرته.// انتهى //03:26ت م0245