الرياض 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسخسر المنتخب السعودي للشباب من نظيره المالي 3-4 اليوم على ملعب غدينيا في بولندا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عام.وهي الخسارة الثانية للأخضر ليحتل المركز الرابع بدون نقاط، مقابل 6 لفرنسا و 4 لمالي اللتان تأهلتا إلى الدور الثاني ، فيما تعقدت مهمة الأخضر للتأهل إذ يحتاج للفوز على بنما في الجولة الأخيرة وانتظار نتائج المنتخبات في المجموعات الأخرى لتحديد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث.// انتهى //03:39ت م0247