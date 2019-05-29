بريدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واستواصل إدارة جوازات منطقة القصيم، والإدارات التابعة لها بمحافظات الرس وعنيزة، وكذلك إدارة وشعب الوافدين في محافظات المنطقة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.وبين مدير جوازات المنطقة اللواء مساعد بن راشد الرومي أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعيًا المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "ابشر، مقيم" التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.// انتهى //03:41ت م0248