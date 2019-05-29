بريدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسقدم التدريب التقني والمهني بالقصيم خلال شهر رمضان المبارك بالكلية التقنية في بريدة، برامجه التدريبية ( البرامج المساندة ) للمدربين لعام ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ، وذلك طوال الأربعة أسابيع المخصصة لفترة البرامج ، التي تأتي ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رفع جودة التدريب وتطوير المدربين في جميع الوحدات.وأوضح عميد الكلية التقنية في بريدة فهد العيد أن الكلية قدمت خلال شهر رمضان الكريم 33 برنامجًا تطويريًا لمنسوبي التدريب التقني والمهني ، بمدينة بريدة ومحافظة الأسياح في عدة مسارات متنوعة تشمل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة والتحول الرقمي في المستقبل التقني والإعلام الاجتماعي وغيرها من البرامج ، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إطار خطتها الإستراتيجية لتطوير قدرات ومهارات منسوبيها.وأشار وكيل الكلية للجودة المهندس عبدالسلام القفاري الحرص على اختيار المنفذ بعناصر مؤهلة ومعتمدة من ذوي الكفاءات التدريبية والاختصاص التي تذخر بها الكلية بالإضافة للخبرات من خارج المؤسسة.وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم على تنفيذ العديد من البرامج المساندة لمنسوبيها خلال شهر رمضان المبارك بواقع 1530 برنامجًا تطويريًا بكافة مناطق المملكة حيث تم توفير ما يقارب 38 ألف مقعد لمنسوبي التدريب التقني والمهني في الإدارات العامة بالمناطق والكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد ومعاهد السجون.// انتهى //03:43ت م0249