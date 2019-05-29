واشنطن 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واسذكرت الولايات المتحدة الأمريكية أن برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل ”بأكمله“ ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، في تعليقها على إطلاق بيونغ يانغ صواريخ في الآونة الأخيرة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أوتاجوس خلال الإيجاز الصحفي اليوم إن ما تركز عليه الولايات المتحدة في هذا الصدد هو محاولة التفاوض على نهاية سلمية لهذا البرنامج.// انتهى //04:26ت م0259