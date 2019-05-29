الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يدشّن برنامج خدمة ضيوف الرحمن ويتسلّم وثيقة تشمل 130 مبادرةخادم الحرمين يرحّب بالمشاركين في «قمم مكة» ويؤكّد على شرف خدمة الإسلاممجلس الوزراء : 40 جهة حكومية تقفز بترتيب المملكة في "التنافسية العالمية"سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة الشرقيةأمير الشمالية يناقش تحديات القطاع غير الربحيوزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرامالزياني: القمة الخليجية الطارئة في مكة تعزز لم الشمل ومواجهة التحدياترئيس الشورى: قمم مكة فرصة لدول المنطقة لتعزيز الاستقرار والسلامنائب وزير الحج والعمرة يتفقد مراكز الإرشاد بمنطقة المسجد الحرام1,4 مليون مستفيد من خدمات شؤون الحرمين خلال العشر الوسطى من رمضانمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامةتكليف 58 محكمة و71 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الفطروفاة العلاّمة الشيخ عبدالقادر بن شيبة الحمد عن عمر يناهز المئةالتحالف يدك تعزيزات الانقلابيين ومصرع 12 منهم في الضالع«العملة الجديدة» تثير حفيظة الحوثييننيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراقإسرائيل تهاجم موقع مدفعية سورية بالقنيطرةغارات النظام على إدلب تردي 18 قتيلاًالمعارضة السودانية تبدأ الإضراب.. و«الانتقالي» يؤكد تسليم السلطة للأيدي الأمينة// يتبع //07:22ت م0006