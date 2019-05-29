عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/9/24 هـ الموافق 2019/05/29 م واس
الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يدشّن برنامج خدمة ضيوف الرحمن ويتسلّم وثيقة تشمل 130 مبادرة
خادم الحرمين يرحّب بالمشاركين في «قمم مكة» ويؤكّد على شرف خدمة الإسلام
مجلس الوزراء : 40 جهة حكومية تقفز بترتيب المملكة في "التنافسية العالمية"
سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة الشرقية
أمير الشمالية يناقش تحديات القطاع غير الربحي
وزير الداخلية يتفقد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام
الزياني: القمة الخليجية الطارئة في مكة تعزز لم الشمل ومواجهة التحديات
رئيس الشورى: قمم مكة فرصة لدول المنطقة لتعزيز الاستقرار والسلام
نائب وزير الحج والعمرة يتفقد مراكز الإرشاد بمنطقة المسجد الحرام
1,4 مليون مستفيد من خدمات شؤون الحرمين خلال العشر الوسطى من رمضان
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة
تكليف 58 محكمة و71 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الفطر
وفاة العلاّمة الشيخ عبدالقادر بن شيبة الحمد عن عمر يناهز المئة
التحالف يدك تعزيزات الانقلابيين ومصرع 12 منهم في الضالع
«العملة الجديدة» تثير حفيظة الحوثيين
نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق
إسرائيل تهاجم موقع مدفعية سورية بالقنيطرة
غارات النظام على إدلب تردي 18 قتيلاً
المعارضة السودانية تبدأ الإضراب.. و«الانتقالي» يؤكد تسليم السلطة للأيدي الأمينة
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