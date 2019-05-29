نجران 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بنجران، ممثلة بوحدة الجودة والتطوير، أمس ، برامجها التدريبية المساندة لأعضاء هيئة التدريب والهيئة الإدارية والمتدربين، وذلك ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تحرص من خلالها على رفع مستوى الجودة في مخرجاتها التدريبية.وأفاد المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرامج التدريبية تهدف لزيادة تأهيل وتطوير منسوبي الكلية بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الحالي، مُشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة مطلع الشهر الحالي واستمرت لمدة أربعة أسابيع.// انتهى //09:25ت م0011