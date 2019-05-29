عام / جوازات المدينة المنورة تقدّم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر
الأربعاء 1440/9/24 هـ الموافق 2019/05/29 م واس
المدينة المنورة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس
تواصل جوازات منطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري استمرار العمل بمختلف الإدارات والشعب التابعة لجوازات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر, لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.
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13:55ت م
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