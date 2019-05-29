المدينة المنورة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واستواصل جوازات منطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وأكد مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري استمرار العمل بمختلف الإدارات والشعب التابعة لجوازات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر, لاستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.// انتهى //13:55ت م0060